Tom Parker, le chanteur du groupe The Wanted, est décédé à 33 ans des suites d'un cancer du cerveau

C'est sa femme Kelsey qui a annoncé sur les réseaux sociaux la triste nouvelle. Tom Parker, du groupe britannique The Wanted, est décédé après avoir lutté pendant deux ans contre un cancer du cerveau.

L'artiste de 33 ans laisse derrière lui deux enfants: Aurelia, 2 ans, et Bodhi, 1 an.

Son épouse Kelsey a écrit mercredi sur Instagram: "C'est avec le cœur lourd que nous confirmons que Tom est décédé paisiblement plus tôt dans la journée entouré des siens. Nos coeurs sont brisés. Tom était le centre de notre monde et nous ne pouvons pas imaginer la vie sans son sourire contagieux et sa présence. Nous sommes vraiment reconnaissants pour l'effusion d'amour et votre soutien. Nous nous demandons que nous nous unissions tous pour que la lumière de Tom continue de briller pour ses beaux enfants. Merci à tous ceux qui l'ont soutenu dans ses soins tout au long, il s'est battu jusqu'à la toute fin. Je serai toujours fière de toi..."