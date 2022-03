Bond de popularité de Poutine depuis l'offensive en Ukraine, selon un sondeur indépendant

(Belga) Quelque 83% des Russes approuvent l'action de Vladimir Poutine, gagnant douze points par rapport à février, selon l'enquête publiée jeudi par l'institut russe indépendant Levada dont c'est le premier sondage depuis le début de l'offensive en Ukraine.

Seuls 15% des Russes disent ne pas approuver l'action du président (-12% en un mois) et 2% sont sans opinion. Le Premier ministre Mikhaïl Michoustine gagne lui 11 points (71%, contre 60% en février) et le gouvernement 15 points (70% contre 55% en février). De précédents sondages avaient été rendus publics ces dernières semaines et faisaient déjà état d'une cote de popularité pour M. Poutine à 80% ou plus, mais ceux-ci étaient réalisés par des instituts pro-gouvernementaux. Vladimir Poutine a justifié l'offensive militaire russe contre son voisin ukrainien en l'accusant d'avoir orchestré un génocide de russophones, et de servir de tremplin à l'Otan, menace existentielle pour la Russie. Ce message est relayé au quotidien par les médias d'Etat, tandis que les voix critiques ont été contraintes au silence ou à l'exil, sous peine de lourdes sanctions pénales en cas de propos dénigrant l'action de l'armée russe. La Russie a aussi banni certains des plus grands réseaux sociaux --Facebook, Twitter, Instagram, TikTok-- accusés d'avoir une ligne russophobe. (Belga)