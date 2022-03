L'inflation bat tous les records, mais que signifie ce terme exactement?

"L'inflation" atteint des sommets, et ce n'est pas bien : tout le monde le sait, mais que veut réellement dire ce terme, et comment son augmentation a-t-elle un impact sur notre quotidien ? On vous explique tout.

8.31% : c'est le taux d'inflation ce mois-ci en Belgique, et il bat des records. Mais qu'est-ce que ce terme, qui revient régulièrement dans les discussions, veut réellement dire ? Philippe Defeyt, économiste et directeur de l'institut pour un développement durable, définit l'inflation comme "une augmentation générale et durable de la moyenne des prix". Il insiste cependant sur le fait que l'inflation n'est qu'une moyenne : "Même quand il y a inflation, il peut arriver qu'il y ait des prix qui baissent". L'inflation a une influence importante sur notre pouvoir d'achat. Le prix d'un billet d'avion, par exemple, aura augmenté de 7% entre février et mars 2022. Les 8.31% d'inflation générale ont donc une influence importante sur nos épargnes : 1000€ épargnés il y a un an, ne valent maintenant plus que 925€. "Surtout quand il n'y a pas d'intérêts, ou quasiment pas d'intérêts, votre épargne perd de sa valeur. (...) Si les revenus ne sont pas indexés, vous perdez du pouvoir d'achat" clarifie Philippe Defeyt. En Belgique, jamais l'inflation n'avait atteint ce niveau depuis mars 1983, "on bat tous les records !" selon l'économiste. Cette situation est très diversement vécue : les ménages ayant contracté un emprunt hypothécaire fixe ou disposant de panneaux photovoltaïques subissent, par exemple, moins durement cette inflation.