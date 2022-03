Recyclage: une usine unique en Wallonie voit le jour à Tenneville

Une nouvelle usine unique en Wallonie a ouvert à Tenneville, en province du Luxembourg. Elle recycle les déchets plastiques des fermes agricoles, supermarchés et industries.

Dans cette usine rentrent donc tous les films et bâches plastiques (d’ensilage et enrubannage) issus des fermes agricoles, emballages des industries et des supermarchés. Des plastiques qui sont broyés, lavés, séchés et ensuite extrudés en matière première recyclée sous forme de granulés utilisables à nouveau dans la fabrication de films plastiques.

L’usine qui compte 2 lignes espère produire annuellement 24 000 tonnes de ces granulés en plastique dans différentes qualités.

Rien que pour le secteur agricole, les chiffres sont impressionnants. "À l’échelle de la Wallonie, c’est environ 5.500 tonnes de bâches agricoles qui sont collectées chaque année", explique Bertrand Lejeune, directeur technique du groupe Idelux, propriétaire de l’usine.

Cette usine, la première du genre sur le sol wallon, constitue en fait un chainon manquant. Jusqu’ici, tous ces films plastiques (des dizaines de milliers de tonnes par an) parcouraient un long chemin vers une entreprise de recyclage aux Pays-Bas. Désormais, le recyclage se fera en local, renforçant l’économie circulaire et réduisant coûts et impacts du transport.

En plus d’être un atout pour l’environnement, l’usine l’est aussi pour l’emploi dans la région. Elle représente un investissement de plus de 10 millions d’euros et à terme la création d’une cinquantaine d’emplois directs. L’usine fonctionnera 7jours/7 et 24h/24.

Et des synergies sont créées sur place. L’unité voisine de biométhanisation d’Idelux fournit une partie de l’eau épurée sur place pour le lavage des plastiques souvent très sales, et la chaleur pour le séchage, de quoi réduire l’impact de l’usine.