Innovation inclusive à Charleroi: un système à distance pour aider les sourds et malentendants

La ville de Charleroi veut devenir une ville "zéro discrimination". Elle vient d'adopter un service d'interprétation à distance pour aider les personnes sourdes et malentendantes dans leurs démarches administratives.

Après Bruxelles et Liège, c'est au tour de la ville de Charleroi d'adopter un dispositif pour permettre de mieux accueillir les personnes sourdes et malentendantes dans les services administratifs de la ville et à la maison du tourisme.

Il s'agit du dispositif " Relais Signe". Un service d'interprétation à distance pour des appels téléphoniques ou de courts entretiens entre une personne sourdre et une personne entendante.

"Ça permet à une personne sourde et un agent communal d'échanger sans que l'interprète ne soit physiquement présente. Elle l'est par le biais de la technologie au travers d'une tablette", détaille Joelle Sutera, la directrice du service d'interprétation des sourds en Wallonie.

5 maisons communales annexes (Gilly, Marchienne, Gosselies, Charleroi et Marcinelle) ainsi que la maison du tourisme, le centre d'Aide aux victimes et le service Handicontact ont été équipés de tablettes. Elles permettent au personnel d'accueil qui reçoit une personne sourde d'appeler directement le service relais signes qui les met en contact avec un(e) interprète en langue des signes.

Un service qui existe également à distance. la personne sourde peut se rendre sur le site internet de la ville de Charleroi, et clique sur un lien. Un interprète en langue des signes traduit directement ce que l'interlocuteur répond au téléphone.

Les agents communaux de la ville ont suivi un module de formation spécifique.

Pour parfaire encore cet accueil, certains s'ils le veulent peuvent suivre un module d'initiation en langues des signes.