Comment éviter les infections liées à la bactérie E. coli? Les conseils de base

Plusieurs cas graves de contamination par la bactérie Escherichia coli ont été recensés en France, dont deux mortels. Et un lien a été établie entre ces cas et la consommation de pizzas surgelées de la gamme Fraîch'Up, de la marque Buitoni. Chez nous, tous les produits ont été retirés de la vente et un rappel a été lancé. L’Afsca, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, se veut rassurante.

Aline Van Den Broeck, la porte-parole de la Afsca, a indiqué qu’il n’y a pas eu de signalement de cas, en lien avec les contaminations en France. De plus, "A titre préventif et par mesure de précaution, dès le 21 mars, en collaboration avec la chaîne de magasins Leader Price et Buitoni, l‘Afsca a procédé au retrait des produits du marché et au rappel de toutes les pizzas qui étaient vendues dans neuf magasins de cette chaîne en province de Hainaut et de Liège", a-t-elle expliqué dans le RTL INFO 13h.

Cette Bactérie E. coli est courante, on la retrouve naturellement dans nos intestins. A quel moment peut-elle devenir dangereuse ?

Dans la toute grande majorité des cas, cette bactérie ne sera pas dangereuse et si vous ingérez une denrée qui la contient, vous n’aurez pas de symptômes et de très légers symptômes mais pour un public plus à risque et c’est le cas des jeunes enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes ou des personnes immunodéprimées, cela peut mener dans de rares cas à des infections alimentaires sévères qui vont effectivement avoir un impact sur la fonction rénale ou sur le sang, Ce sont des cas rares mais évidemment malheureux.

Peut-on tuer cette bactérie et/ou l’éviter ?

Il y a des conseils de base à rappeler, c’est notamment l’hygiène des mains. Quand on cuisine, se laver les mains avant et pendant la préparation du repas. Ne pas se faire croiser les aliments crus et cuits. Pour ce qui est de la viande, la viande hachée particulièrement : bien la cuire, surtout si elle va être consommée par un public à risque. Veillez toujours pour ce qui est des denrées préparées, ce qui est le cas des pizzas, à faire en sorte que le délai soit très court entre le moment où vous l’achetez en magasin et le moment où vous la mettez dans votre surgélateur. Veillez aussi à la cuire à une température suffisante, 65 degrés au moins, ça tue la bactérie et puis veillez à manger rapidement cette denrée une fois qu’elle est cuite, ne pas la laisser trainer entre la cuisson et la consommation.

Est-ce que l’Afsca est souvent confrontée à E. coli lors des contrôles ?

Effectivement, c’est une mission centrale de l’Afsca. On fait des prélèvements de milliers de denrées alimentaires chaque année. Et les trois dernières années en tout cas, les prélèvements qu’on a faits pour détecter la présence éventuelle de cette bactérie E.coli étaient à 99% conformes. Cela veut dire que ces denrées ne contenaient pas la bactérie. La chaîne alimentaire est surveillée de très près et les résultats sont très rassurants.