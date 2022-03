"Aucune crèche ne peut prendre mon enfant avant avril 2023": Jennifer regrette le manque de places dans les milieux d'accueil

Le manque de places dans les crèches publiques désole de nombreux parents. C'est le cas de Jennifer qui, ne parvient pas à trouver une structure d'accueil pour son enfant âgé de 20 mois. Elle doit donc se tourner vers une crèche privée dont les tarifs sont nettement supérieurs à ceux d'une crèche publique.

"Plus de place dans les crèches et les milieux d'accueil. Comment est-ce possible qu'en faisant la demande plus d'un an en avance, il y a une file d'attente si importante ?", s'exaspère Jennifer via le bouton orange Alertez-nous.

Jusqu'en janvier dernier, cette mère de deux enfants habitait Arlon, en province de Luxembourg. Sa fille de 6 ans y était scolarisée et son petit dernier, âgé de 20 mois, avait une place dans une crèche publique. Après une séparation, Jennifer a été contrainte de déménager. "J'ai dû revenir dans ma région, du côté de Bouillon. Et je me suis retrouvée face à un mur car aucune crèche ne peut prendre mon enfant avant avril 2023", explique-t-elle.

Malgré toutes les démarches entreprises, la réponse est toujours la même. Pas de place pour le petit Solan, il faut patienter. Pour cette employée dans le secteur bancaire, impossible de se passer d'une structure d'accueil. "On m'a conseillé une crèche privée mais les tarifs sont différents", constate-t-elle. Avant d'ajouter : "On passe du simple au double, voire au triple. Quand on est maman célibataire avec un seul salaire, ce n'est pas évident".





Lorsque Solan était inscrit en crèche publique du côté d'Arlon, Jennifer payait une quinzaine d'euros pour une journée complète et moins de 10€ pour une demi-journée. Pour une place en crèche privée, les tarifs sont plus élevés. "Maintenant, je vais devoir faire face à 24€ la demi-journée et plus d'une trentaine d'euros par jour complet. Comment vais-je faire financièrement ?", se demande la trentenaire.

J'ai téléphoné à une dizaine de crèches et c'est toujours pareil

Face à un tel constat, Jennifer multiplie les déplacements à la quête d'une crèche capable d'accueillir son enfant. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à étendre sa zone de recherche. "J'ai téléphoné à une dizaine de crèches et c'est toujours pareil. On prend mon nom, mon prénom, l'âge du petit et quand on me re-téléphone, c'est un refus", regrette la mère de famille qui ne comprend pas ce manque criant de places.

Aujourd'hui, l'habitante de Bouillon craint pour sa situation professionnelle. "Est-ce qu'ils (ses employeurs ndlr) vont me garder ? Car ce n'est pas évident d'être face à une employée qui a ce genre de problèmes", souffle-t-elle. Jennifer demande de l'aide aux autorités. Créer de nouvelles places est, selon elle, la seule solution. "Le gouvernement doit faire quelque chose. Je ne trouve pas ça normal", déplore-t-elle.

Des parents dépourvus et parfois même en pleurs

La porte-parole de l'ONE, Sylvie Anzalone, confirme que l'on assiste à une "pénurie" de places dans les crèches publiques. "Il y a un manque de places effectif un peu partout. Certains endroits étant plus sensibles que d'autres, et d'autres où le rapport entre l'offre et la demande est plus élevée", indique la porte-parole.

À Bertrix, la crèche que nous visitons en est l'illustration parfaite. Cet établissement compte 56 places. Toutes sont occupées, aucune nouvelle inscription ne peut être faite avant juillet 2023. Chaque jour, sa directrice fait face à la déception et colère de parents, exaspérés par la situation. "Certains parents ne sont pas contents, d'autres sont dépourvus et parfois même en pleurs. C'est désolant pour les parents mais on ne sait pas pousser les murs", confie Sophie Ansay.

Car concrètement, l'établissement a obtenu l'autorisation d'accueillir 56 enfants en même temps. Pas une de plus. "56 places, c'est trois étages de structure. C'est déjà pas mal. Pour la commune, c'est déjà un beau chiffre", explique la directrice qui estime qu'accueillir davantage d'enfants n'est pas concevable. "Mieux vaut multiplier plusieurs petits endroits", affirme-t-elle.

Les autorités sont bien conscientes du problème. C'est dans cette optique que le gouvernement wallon a validé en première lecture, ce jeudi matin, le "Plan Equilibre" qui vise à créer, d'ici 4 ans, 3.143 places supplémentaires pour l'accueil de la petite enfance au sud du pays. Plus de 130 millions ont été dégagés pour ce projet qui pourrait par ailleurs permettre la création de 700 emplois directs dans le secteur.

Concrètement, ce plan prévoit l'ouverture de 1.757 places dans le cadre du plan de relance et de résilience européen. Celles-ci s'établiront dans les 39 communes qui connaissent cumulativement un faible taux d'emploi des femmes, un taux élevé de ménage de type monoparentale, un faible revenu par habitant et un taux de couverture faible (sous les 33% de jeunes enfants pouvant être accueillis, soit le niveau définit au niveau européen) Parallèlement, 1.386 places verront le jour grâce à des fonds wallons issus du Plan de relance régional.

Soulager de nombreuses familles

"Ces nouvelles places viennent également soulager de nombreuses familles et soutenir l’emploi, particulièrement pour les femmes et nous pouvons nous en réjouir. Je pense en priorité aux femmes en situation de monoparentalité. Je suis donc très heureuse de voir le travail aboutir, pour atteindre quelque 5000 nouvelles places dans les deux régions", réagit la ministre Bénédicte Linard, ministre de l’Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles.