Sur une seule jambe, un Indonésien cultive sa passion pour le football

Enfant, Syaiful Arifin adorait le football mais il a craint ne plus jamais pouvoir jouer quand il a perdu une jambe à 12 ans après être tombé d'un train.

A 38 ans, il est de retour sur le terrain grâce à un club pour amputés, Persas, qu'il a aidé à constituer à Surabaya.

Cette équipe dans la deuxième plus grande ville d'Indonésie a commencé à s'entraîner en février et a actuellement huit joueurs, dont Syaiful Arifin, et de grandes ambitions.

"Le football était mon hobby quand j'étais petit mais après mon accident, j'ai arrêté de rêver de pratiquer ce sport", dit à l'AFP l'Indonésien qui gagne sa vie en tenant une petite épicerie, au cours d'une pause pendant son entraînement.

Après s'être renseigné en ligne sur le football pour les amputés, il a avec ses amis décidé que Surabaya devait avoir sa propre équipe.

Syaiful Arifin n'a qu'une jambe, mais grâce à une paire de béquilles et sa passion pour le sport, il se déplace sans effort sur le terrain avec agilité et précision.

"Je suis heureux et fier", souligne son coach Muhammad Komar.

"Malgré leurs contraintes ils ont un esprit incroyable qui mérite d'être salué", ajoute-t-il, assurant que "même avec une seule jambe, ils se relèvent rapidement. C'est vraiment remarquable".

Le jeune homme et ses co-équipiers espèrent être capables de participer à un championnat dans la capitale indonésienne Jakarta prochainement et pourquoi pas remporter une coupe un jour.

"Ceux qui ont des handicaps physiques ne doivent pas se décourager", dit-il.

"Si vous voulez jouer au foot, contactez-moi", dit-il avec un grand sourire.