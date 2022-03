La NEIGE approche à grand pas: voici où elle tombera

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis jeudi une alerte jaune pour des conditions glissantes sur l'ensemble de la Belgique à l'exception de la côte. Des chutes de neiges nocturnes déboucheront, vendredi vers 06h00 du matin, sur une couche neigeuse de 3 à 5 centimètres dans les Hautes-Fagnes et de 2 à 3 centimètres partout ailleurs.



Les chutes de neige se poursuivront la journée de vendredi et, vers midi, il est possible qu'une couche de 5 centimètres recouvre la plupart des régions. L'IRM avertit également d'un risque de brouillard sur les hauteurs du pays jeudi après-midi. Par endroit, la visibilité pourrait descendre sous les 500 mètres.

De la neige comme s'il en pleuvait

La soirée de ce jeudi se parera d'un tapis blanc, parfois fondant, sur le nord et le nord-ouest. Dans les autres régions, il fera généralement sec mais les nuages seront encore de la partie. La nuit, le ciel se couvrira partout avec l'arrivée d'une zone de précipitations actives depuis les Pays- Bas. Une couche de plusieurs centimètres de neige pourra se former au fil des heures (jusqu'à 5 cm ou localement plus). Les minima trembloteront autour de 0°C, avec +2°C à la Côte. Éole continuera de souffler avec force.

Vendredi matin, les précipitations neigeuses se transformeront progressivement en neige fondante et se déplaceront en direction du sud-ouest. Les plus actives concerneront le centre et l'ouest du pays. Le temps deviendra ensuite plus sec mais restera très nuageux. Maxima (entre -1 ou -2°C en Hautes Fagnes et +6°C à la mer) et minima (-4°C en Ardenne et +2 degrés à la mer) se confondront dans la fraîcheur. Le week-end soufflera encore quelques buées humides.