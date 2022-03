Quatre musées belges en lice pour le European Museum of the Year Award 2022

(Belga) Quatre musées belges ont été nommés pour le European Museum of the Year Award 2022 (EMYA), a annoncé jeudi le Musée national d'Estonie, qui organisera la cérémonie de remise des prix cette année. Le musée de la Bibliothèque royale de Belgique et le musée de la migration à Molenbeek ont été sélectionnés ainsi que le Musée L, le musée universitaire de Louvain-la-Neuve et le musée de l'Université de Gand.

Les gagnants de l'EMYA seront annoncés lors de la cérémonie officielle de remise des prix qui aura lieu à la conférence annuelle du Forum européen du musée, du 4 au 7 mai 2022 au Musée national d'Estonie à Tartu. Les European Museum of the Year Award ont été créés en 1977 sous les auspices du Conseil de l'Europe afin de reconnaître l'excellence des musées européens dans le monde. Le prix ne porte pas tant sur la qualité ou la quantité de la collection, mais plutôt sur l'atmosphère générale qu'offrent les musées. (Belga)