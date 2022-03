La Turquie prête à devenir l'un des garants de la sécurité de l'Ukraine, assure Erdogan

(Belga) Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'Ankara était prête à devenir l'un des garants de la sécurité de l'Ukraine. "La Turquie est prête à devenir l'un des garants de la sécurité de l'Ukraine. Nous nous félicitons d'une telle initiative, mais une analyse détaillée de (cette proposition) est nécessaire", selon des propos du président turc rapportés par l'agence de presse turque Anadolu.

De son côté, le Premier ministre italien Mario Draghi a salué le fait que l'Ukraine et la Russie considèrent l'Italie comme un garant de la sécurité. "C'est un facteur positif que l'Italie soit considérée comme un garant (de la sécurité) par l'Ukraine et la Russie", a déclaré M. Draghi jeudi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déjà dit qu'il était prêt à discuter avec la Russie de garanties de sécurité et d'un statut neutre pour l'Ukraine, mais le pays a besoin de garanties de sécurité que les États étrangers peuvent fournir. L'Ukraine estime que les garants de la sécurité du pays peuvent être les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que la Turquie, l'Italie, l'Allemagne, le Canada et Israël. (Belga)