Des sans-papiers ont installé "un campement de la régularisation" porte de Ninove

(Belga) Environ 150 personnes, selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg), ont installé un "campement de la régularisation", dans le petit espace vert situé porte de Ninove. La bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean Catherine Moureaux (PS) a donné son accord pour la nuit, a rapporté une porte-parole de la police zonale.

Une centaine de sans-papiers issus de l'occupation de l'ex-KBC, située avenue du Port, et des sympathisants à leur cause sont partis vers 15h00 en cortège de ce lieu d'habitation collective et ont longé le canal jusqu'au site du campement. Ils avaient emmené des tentes pour l'occasion. "Les migrants ukrainiens qui fuient la guerre sont accueillis à bras ouverts, mais ce n'est pas le cas pour les migrants (économiques, NDLR.) qui vivent depuis des années sur le territoire belge et qui participent à l'économie du pays", a relevé un porte-parole du collectif Zone neutre, qui occupe l'ex KBC. "La politique migratoire d'aujourd'hui distingue des bons migrants et des mauvais migrants. Avec le campement, on veut attirer l'attention de la population sur ces questions, mais aussi sur les expulsions des sans-papiers alors que le droit au logement est un droit fondamental pour tous". Des sans-papiers occupent cette ancienne banque depuis fin août. Ils s'étaient vus accorder début décembre, grâce à la médiation organisée par la Commune, une convention d'occupation précaire jusqu'au 31 mars. La société privée Triple Living, propriétaire du site, prévoit des travaux de démolition en vue de reconstruire 3 immeubles de logements. Une semaine de répit supplémentaire vient d'être accordé au collectif Zone neutre afin qu'il puisse organiser sereinement son déménagement dans un autre bâtiment trouvé avec l'appui de la Région sur le territoire d'Ixelles. (Belga)