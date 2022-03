Intempéries - La Cellule d'Action Routière wallonne appelle à la vigilance sur les routes

(Belga) La Cellule d'Action Routière (CAR) recommande à tous les usagers de rester vigilants s'ils doivent emprunter le réseau routier - en particulier le réseau secondaire - en raison des chutes de neige attendues ce jeudi soir, dans la nuit ainsi que vendredi matin, a-t-elle fait savoir jeudi dans un communiqué.

Selon les dernières prévisions météorologiques, les chutes de neige, sur l'ensemble de la Région wallonne, pourront donner lieu à une accumulation de neige entre 3 et 5 cm sur l'ensemble de la période, voire un peu plus localement, a précisé la CAR. Les précipitations faibliront dans le courant de l'après-midi de ce vendredi. La CAR, composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route, confirme que "tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales". Le Centre Régional de Crise de Wallonie, le centre Perex et la police fédérale de la route recommandent également aux usagers, avant tout départ, de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon (trafiroutes.wallonie.be ou www.inforoutes.be). (Belga)