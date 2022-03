Intempéries - Activation du numéro 1722 dû aux intempéries

(Belga) Le numéro d'appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé vendredi par le SPF Intérieur, l'Institut royal météorologique (IRM) ayant émis un avertissement de mauvais temps.

L'IRM en effet a émis un avertissement de mauvais temps, des chutes de neige et des conditions glissantes sur les routes sont à prévoir. Le SPF Intérieur active donc temporairement le numéro 1722. Le numéro est prévu en cas de dommages causés par des intempéries pour lesquels la population a besoin de l'assistance des pompiers. Si les citoyens souhaitent le faire, ils peuvent introduire une demande via l'e-guichet www.1722.be ou appeler le 1722. Les autorités rappellent qu'il est nécessaire uniquement nécessaire de joindre le 112 dans des situations où une vie est en danger. L'Institut royal météorologique a émis une alerte jaune pour des conditions glissantes sur l'ensemble de la Belgique à l'exception de la côte. Des chutes de neiges nocturnes déboucheront, vendredi vers 06h00 du matin, sur une couche neigeuse de 3 à 5 centimètres dans les Hautes-Fagnes et de 2 à 3 centimètres partout ailleurs. (Belga)