Coronavirus - Suisse : les dernières restrictions sanitaires levées

(Belga) La Suisse lève vendredi les dernières restrictions anti-covid, abandonnant ainsi le port du masque obligatoire dans les transports en commun et dans les établissements de santé.

L'application de suivi des contacts covid est également désactivée. Les personnes infectées au coronavirus ne sont plus tenues de s'isoler. Cependant, les autorités continuent de les appeler à rester chez elles si elles ont des symptômes. Le gouvernement a justifié cette levée par un haut niveau d'immunité dans la population et une situation stabilisée dans les unités de soins intensifs des hôpitaux. L'incidence du virus sur sept jours est désormais inférieure à 1.000 cas pour 100.000 habitants dans la moitié des 26 cantons du pays. La plupart des restrictions - passe sanitaire et masque dans les magasins, restaurants et établissements culturels - avaient été levées à la mi-février. Mais le gouvernement souhaite maintenir une vigilance et une réactivité accrues jusqu'au printemps 2023, avec des structures pour le dépistage, la vaccination et le suivi des infections rapidement activables en cas de besoin. En outre, les cantons peuvent toujours prendre des mesures plus strictes eux-mêmes. (Belga)