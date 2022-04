Coronavirus dans le monde: levée des barrières en Italie et en Suisse

L'Europe continue de déconfiner massivement tandis que la Chine, toujours adepte du zéro cas, reconfine l'autre moitié de Shanghai.

L'Italie met fin à l'état d'urgence sanitaire

De profonds changements ont lieu vendredi en Italie avec la fin de l'état d'urgence sanitaire lié au coronavirus.

À partir du 1er avril, les clients des hôtels n'auront plus à présenter de preuve de leur statut vaccinal. Il en va de même dans les restaurants et bars en plein air ainsi que pour les magasins et les musées. La preuve d'un test négatif, d'une vaccination ou d'un rétablissement ne sera plus requise que dans les établissements de restauration en intérieur. Les masques restent, eux, obligatoires dans tous les espaces fermés. Le passe sanitaire n'est plus demandé que dans les théâtres, au cinéma et pour les concerts et salles de spectacles en intérieur. L'Italie a enregistré, jeudi, plus de 73.000 nouvelles infections et 160 décès en 24 heures, avec une légère tendance haussière sur les dernières semaines.

Les dernières restrictions sanitaires levées en Suisse

La Suisse lève vendredi les dernières restrictions anti-covid, abandonnant ainsi le port du masque obligatoire dans les transports en commun et dans les établissements de santé.

L'application de suivi des contacts covid est également désactivée. Les personnes infectées au coronavirus ne sont plus tenues de s'isoler. Cependant, les autorités continuent de les appeler à rester chez elles si elles ont des symptômes. Le gouvernement a justifié cette levée par un haut niveau d'immunité dans la population et une situation stabilisée dans les unités de soins intensifs des hôpitaux. L'incidence du virus sur sept jours est désormais inférieure à 1.000 cas pour 100.000 habitants dans la moitié des 26 cantons du pays. La plupart des restrictions - passe sanitaire et masque dans les magasins, restaurants et établissements culturels - avaient été levées à la mi-février. Mais le gouvernement souhaite maintenir une vigilance et une réactivité accrues jusqu'au printemps 2023, avec des structures pour le dépistage, la vaccination et le suivi des infections rapidement activables en cas de besoin. En outre, les cantons peuvent toujours prendre des mesures plus strictes eux-mêmes.

Chine: le confinement à Shanghai étendu à la partie ouest de la ville

Le confinement en vigueur à Shanghai s'applique, à partir de vendredi, à la partie ouest de la ville, quelques jours après avoir été instauré à l'est et au sud, où il est désormais levé, pour enrayer une recrudescence des infections au coronavirus. Seize millions d'habitants supplémentaires sont désormais soumis aux restrictions.

Jusque lundi, ces derniers ne pourront plus quitter leurs logements que pour aller se soumettre à un test de dépistage. Avec l'arrivée du variant Omicron, la Chine connaît la pire vague d'infections depuis le début de la pandémie. Bien que les chiffres soient faibles, le gouvernement poursuit une stratégie zéro covid, qui est mise à l'épreuve par le sous-variant BA.2 d'Omicron. Jusqu'à présent, les autorités ont réussi à combattre les épidémies mineures par des couvre-feux, des tests de masse et des quarantaines. Reste à savoir si cette stratégie fonctionnera également contre Omicron. Shanghai et la province de Jilin, dans le nord-est de la Chine, sont actuellement les zones les plus touchées. Dans la ville portuaire, 358 nouvelles infections ont été signalées jeudi, tandis que 4.144 autres cas asymptomatiques ont été recensés, a indiqué vendredi la Commission de la santé de Pékin.