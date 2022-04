L'UE déplore les sanctions russes contre ses dirigeants et leur manque de transparence

(Belga) L'Union européenne a déploré vendredi la décision des autorités russes d'interdire l'entrée sur son territoire aux dirigeants européens et à la majorité des eurodéputés, et souligné leur manque de transparence.

"Les sanctions de l'Union européenne répondent à l'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine et visent à mettre un terme à ces actions illégales et destructrices", a souligné le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dans un communiqué. "Au contraire des contre-sanctions russes, les mesures restrictives de l'UE ont été publiées de manière transparente et sur base de critères clairs, incluant des moyens légaux de les contester", a-t-il fait valoir. La diplomatie russe n'a pas publié la liste des personnes ciblées, mais a déclaré avoir informé la représentation européenne à Moscou de cette mesure. Mi-mars, Moscou avait déjà annoncé une interdiction d'entrée sur le territoire russe visant le président Joe Biden et plusieurs hauts responsables américains. Les nouvelles restrictions s'appliquent aux plus hauts dirigeants de l'Union européenne, y compris un certain nombre de commissaires européens et de chefs d'organes militaires européens, ainsi qu'à la vaste majorité des députés du Parlement européen, qui font la promotion de politiques antirusses, avait affirmé jeudi le ministère russe des Affaires étrangères. (Belga)