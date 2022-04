Gazprom poursuit ses livraisons de gaz vers l'Europe

(Belga) Les livraisons du géant gazier russe Gazprom vers l'Europe se poursuivait ce vendredi, alors que le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre la fin des livraisons par la Russie aux pays "inamicaux" qui refuseraient de payer en roubles à partir du 1er avril.

Les livraisons de Gazprom via l'Ukraine sont un peu plus faibles que jeudi mais toujours proche de la quantité maximale que le groupe gazier peut faire passer en vertu du contrat de transit conclu avec l'Ukraine, selon l'agence de presse financière Bloomberg. En outre, du gaz est également livré via le gazoduc Nord Stream 1, qui relie directement l'Allemagne au gaz russe. Là aussi, les volumes sont plus faibles que jeudi mais proches de la capacité maximale des infrastructures. (Belga)