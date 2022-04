Province de Luxembourg: des livraisons en vélo et en milieu rural, c'est le défi de "À toutes pédales"

À bord de son vélo cargo et de sa remorque, Vincent livre des produits locaux, des petits déjeuners et des courses diverses, proposée par les commerçants locaux.

C’est un engin un peu particulier observé ces derniers jours sur les routes de Gaume. À bord de son vélo-cargo (électrique!) et de sa remorque, Vincent Raizer livre des produits locaux, des petits déjeuners et des courses diverses proposés par les commerçants du coin. Il s’agit en réalité du lancement d’un service d’éco-livraisons en milieu rural, nommé "À toutes pédales".

"C’est un service pour un public qui est sensible à la démarche écologique et qui veut intégrer ou participer à cette démarche différente ou pour les personnes sans moyen de locomotion", explique Vincent Raizer.

Sur son parcours, ce matin-là, le fondateur d’"À toutes pédales" croise Jacqueline, une potentielle cliente qui découvre le service et compte bien le tester. Elle est déjà convaincue du concept: "C’est super! On le remarque de loin, on peut l’interpeller pour faire des commandes, l’idée est géniale", se réjouit-elle.

Ce concept, c’est aussi un défi: celui de tester ce qui marche déjà dans les grandes villes avec des grands noms de la livraison à domicile, et de le transposer en l'adaptant en milieu rural avec ses difficultés (les distances, les villages plus isolés, les reliefs…).

Vincent Raizer se donne jusqu’à l’été pour tester l’efficacité de son éco-service.