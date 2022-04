Météo: le mois de mars a battu un record 

Le mois de mars a été exceptionnellement sec et ensoleillé. A la station de mesure d'Uccle, qui fait référence, le soleil a brillé davantage que lors d'un mois d'été moyen, ressort-il vendredi du bilan climatique mensuel de l'Institut royal météorologique (IRM).

Pendant le mois de mars, le soleil a brillé pas moins de 227 heures et 14 minutes à Uccle (contre une valeur normale de 125 heures et 45 minutes). Pour un mois de mars, il s'agit d'un record d'ensoleillement depuis 1931. A cette époque, le soleil avait brillé à Uccle pendant 213 heures et 49 minutes.

L'IRM n'a enregistré aucun jour de ciel entièrement couvert, alors qu'en temps normal le mois de mars en compte cinq en moyenne. La pluie s'est également faite exceptionnellement rare. Il n'est tombé que 2,2 mm de précipitations en quatre jours à Uccle (contre une valeur normale de 59,3 mm en 15 jours), ce qui constitue un nouveau record absolu. Le précédent - à 4,2mm - remonte à 1993.

Dans plusieurs endroits du pays (notamment en Campine et dans le Brabant), l'IRM a enregistré moins de 1 mm de précipitations au cours des 30 premiers jours de mars. À Uccle, les températures ont varié entre -2,7°C et 19,8°C.

La température moyenne y a été supérieure de plus d'1°C à la normale, avec 8,6°C. Dans le reste du pays, le mercure a oscillé entre -8°C à Crupet (Namur) et 21,6°C à Begijnendijk (Brabant flamand).

Les prévisions des jours à venir

Ce vendredi soir, la situation n'évoluera pas énormément avec un risque d'averses parfois encore hivernales, et quelques chutes de neige sur le relief. Pendant la nuit, de faibles chutes de neige pourront persister au sud du sillon Sambre et Meuse. Quelques averses ou giboulées en provenance de la mer du Nord pourront aussi atteindre le littoral. Ailleurs, le temps deviendra sec. La nébulosité sera plutôt variable sur la moitié ouest et abondante dans l'est. De mauvaises visibilités sont à craindre sur les Hautes Fagnes avec un risque de formation de givre. Les minima seront compris entre -6 degrés en haute Ardenne (ou encore moins dans les vallées enneigées), -1 à -2 degrés en plaine et +2 degrés à la mer. Le vent deviendra faible à souvent modéré, généralement de nord à nord-est.

Samedi, on attend un ciel partiellement nuageux sur la moitié nord-ouest et très nuageux dans la partie sud-est. Le littoral et l'Ardenne devront encore composer avec quelques faibles précipitations, hivernales sur le relief. L'après-midi, une averse pourra aussi se produire très localement ailleurs. La tendance aux averses diminuera en soirée sur l'ensemble des régions. Les maxima oscilleront entre -1 degré en Hautes-Fagnes et +7 degrés sur l'ouest. Le vent sera dans l'ensemble modéré, au littoral modéré puis assez fort, de nord-nord-est.

La nuit de samedi à dimanche, le ciel se dégagera progressivement et le vent de nord s'affaiblira. Les températures plongeront vers des valeurs proches de 0 degré ou légèrement positives à la mer, autour de -3 degrés dans le centre, jusqu'à -10 degrés en Ardenne (voire encore moins dans certaines vallées).

Dimanche matin, le temps sera froid avec des gelées pratiquement partout. Nous prévoyons d'abord de larges éclaircies sur le plupart des régions, mais déjà une possibilité de quelques averses (hivernales) sur l'extrême ouest et nord-ouest du pays. Durant la journée, le ciel deviendra changeant partout, et même parfois très nuageux par endroits. Le risque de quelques averses persistera sur l'ouest et le nord-ouest du territoire, alors que le temps restera généralement sec ailleurs. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés dans le centre. Le vent sera faible à souvent modéré de secteur nord à nord-ouest.

Lundi, le ciel deviendra très nuageux avec des périodes de pluie à partir du nord-ouest. Le temps sera d'abord encore sec sur le sud-est du pays. Sur les hauteurs de l'Ardenne, de la neige fondante sera encore possible. Les maxima se situeront autour de 2 degrés en Hautes-Fagnes, de 7 ou 8 degrés dans le centre, et de 9 degrés sur l'extrême ouest du territoire. Le vent sera modéré à assez fort, et à la côte parfois fort, de secteur sud-ouest, avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 65 km/h.

Mardi, le ciel sera également très nuageux avec des périodes de pluie. Il fera sensiblement plus doux avec des maxima de 7 degrés en Hautes-Fagnes à localement 13 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest.