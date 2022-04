Gifle aux Oscars: le sang-froid de Chris Rock a sauvé la cérémonie (producteur)

Le professionnalisme et le sang-froid dont a fait preuve l'humoriste Chris Rock après avoir été giflé par Will Smith sur la scène des Oscars ont permis à la cérémonie de se poursuivre, a estimé le producteur de l'événement dans une interview diffusée vendredi.

"C'est parce que Chris a géré ce moment avec élégance et sang-froid que nous avons pu continuer le spectacle", a dit Will Packer à la télévision ABC.

Après avoir été giflé, l'humoriste avait rapidement enchaîné, remettant comme prévu le trophée du meilleur documentaire. Il avait ensuite préféré jouer l'apaisement, refusant de porter plainte contre Will Smith que les policiers étaient prêts à arrêter pour son geste.

"Cela nous a d'une certaine manière autorisés à poursuivre le show, ce que nous voulions faire", a souligné Will Packer.

C'est une plaisanterie de Chris Rock sur les cheveux ras de Jada Pinkett Smith, épouse de Will Smith atteinte d'une maladie provoquant une importante chute de cheveux, qui avait déclenché l'esclandre dimanche soir.

Will Smith était soudainement monté sur scène et avait giflé Chris Rock sous l'oeil médusé des célébrités et des téléspectateurs.

L'artiste de 53 ans avait été récompensé peu après l'incident par l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans "La Méthode Williams".

L'Académie des Oscars a entamé des poursuites disciplinaires à l'encontre de Will Smith et assuré qu'il lui avait été demandé de quitter la salle après la gifle mais que l'acteur avait refusé.

Will Packer a expliqué sur ABC qu'il avait de son côté recommandé de ne pas expulser Will Smith après s'être entretenu avec Chris Rock.

"Je suis immédiatement allé voir les dirigeants de l'Académie qui étaient sur place et j'ai dit: +Chris Rock ne veut pas ça+. J'ai dit: +Rock a été très clair sur le fait qu'il ne veut pas aggraver encore la situation+", a raconté le producteur.

Selon lui, Chris Rock a aussi explicitement refusé que la police n'arrête Will Smith, s'abstenant de porter plainte contre lui.

Will Smith a depuis lors publiquement demandé pardon à Chris Rock et à l'Académie des Oscars, affirmant que son comportement avait été "inacceptable et inexcusable".

Chris Rock s'est pour la première fois exprimé sur le sujet mercredi soir, peu après son arrivée sur scène pour un spectacle à Boston.

"Je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé. Donc, à un moment donné, je vais parler de ce truc. Et ce sera sérieux et drôle", a-t-il dit.