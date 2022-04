Invasion de l'Ukraine - Une colonne de bus avec des habitants de Marioupol arrive à Zaporijjia

(Belga) Une colonne de bus transportant des personnes déplacées dont des habitants de la ville portuaire assiégée de Marioupol est arrivée vendredi soir à Zaporijjia, ville ukrainienne contrôlée par l'armée de Kiev, a constaté l'AFP.

Les bus transportaient des habitants de Marioupol qui avaient réussi à rejoindre la ville de Berdiansk, occupée par les forces russes, où elles avaient été prises en charge par le convoi, selon les témoignages d'arrivants à l'AFP et des responsables officiels. Cette information a été confirmée par la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechtchouk, dans une vidéo sur Telegram. "Dès aujourd'hui, alors que nous enregistrons cette vidéo, les bus sont déjà en route, pour mettre des habitants de Marioupol, 42 bus, en sécurité", a-t-elle dit. L'AFP a pu observer une trentaine de bus. "Nous savons combien vous espérez être sauvés. Chaque jour nous allons tenter et tenter encore de passer jusqu'à ce que vous ayez une chance de quitter la ville, et le plus important, de vivre paisiblement", a ajouté Mme Verechtchouk. Elle avait indiqué jeudi que le gouvernement ukrainien envoyait 45 bus pour évacuer des civils depuis Marioupol après que Moscou eut annoncé une trêve pour permettre leur départ. Le CICR, qui devait prendre part à l'évacuation, avait annoncé vendredi que son équipe envoyée à Marioupol avait dû rebrousser chemin, l'évacuation prévue de milliers de civils de cette ville portuaire assiégée par les forces russes étant "impossible" vendredi. (Belga)