Une mère et ses trois enfants pris en charge après une intoxication au CO à Veldwezelt

(Belga) Les services de secours ont été appelés, vendredi soir vers 21h00, après un signalement d'intoxication grave au monoxyde de carbone (CO) dans une maison à Veldwezelt, près de Lanaken.

Les pompiers de Lanaken, de la zone d'assistance du Limbourg oriental, se sont rendus sur place. Une résidente était dans un état grave et a immédiatement reçu les premiers soins. Elle a ensuite été emmenée à l'hôpital. Trois enfants dormaient à l'étage. Ils ont également été pris en charge par précaution, a confirmé le bourgmestre de Lanaken, Marino Keulen (Open Vld). C'est le mari de la résidente qui a trouvé sa femme en difficulté. Celle-ci avait allumé un chauffage de terrasse à l'intérieu, ce qui consomme tout l'oxygène de la pièce et émet du CO.