Le temps samedi: encore froid, du vent et de la neige

Le temps samedi sera encore froid avec de la neige et du vent dans le sud-est, selon Météo-France, qui a émis une vigilance orange neige verglas dans 19 départements du sud-ouest à l'Auvergne, du centre-est et pour la Corse.

Les chutes de neige se poursuivent dans la nuit et samedi matin sur le piémont pyrénéen à basse altitude.

Les cumuls seront à surveiller notamment du côté de l'Ariège. On attendra 2 à 5 cm en général, voire localement 7 à 15 cm.

Au fil des heures, les chutes de neige s'estomperont. Sur les Alpes, 2 à 5 cm sont attendus en plaine. Sur le Massif Central, on attendra 5 à 10 cm dès 400 m. Sur les Alpes du sud, les averses de neige concerneront les hauteurs dès 400 m.

Sur l'ouest du pays et jusqu' à la frontière belge, le ciel restera couvert le matin.

De petites averses se déclencheront sur la Bretagne. Dans l'après-midi, quelques éclaircies parviendront à se développer. Les passages nuageux pourront donner quelques gouttes par endroits sur la façade atlantique.

De l'Auvergne à l'Alsace Lorraine, le ciel sera nuageux avec un peu de neige le matin en plaine et de faibles pluies en deuxième partie de journée. Il pourrait y avoir quelques chutes de neige dans l'après-midi sur le relief.

Dans le sud-est, le ciel sera variable. Les nuages l'emporteront sur la Côte d'Azur et en Corse où les averses seront assez fréquentes. A noter que les cumuls de neige seront assez importants sur le relief corse vers 600 m avec 5 à 10 cm.

Mistral et tramontane souffleront fort avec des rafales pouvant dépasser les 100 km/h. Le vent d'ouest sera également fort sur la Corse.

Les minimales resteront froides avec de faibles gelées sur la moitié nord, voire -4/-5 degrés en Auvergne. Dans le sud-ouest, on attendra entre -1 et 3 degrés. Dans le sud-est, 2 à 6 degrés. Les maximales ne dépasseront pas 1 à 5 degrés dans le nord-est. Elles seront comprises entre 5 et 10 degrés du nord au sud, jusqu'à 9 à 15 degrés en bord de Méditerranée.