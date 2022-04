DIRECT - Guerre en Ukraine: des milliers de personnes évacuées de la région de Marioupol

Voici les dernières informations concernant la guerre en Ukraine.

DIRECT RTL INFO - Samedi 2 avril

06h30 - Des milliers de personnes évacuées de la région de Marioupol

Plus de 3.000 personnes ont fui la région de Marioupol, en bus et voitures privées, ont annoncé les autorités ukrainiennes, alors que la Croix-Rouge, après un premier échec, prépare une nouvelle tentative d'évacuation samedi de la ville portuaire assiégée et dévastée. Au 37e jour de l'invasion de l'Ukraine décidée par Moscou qui a fait des milliers de morts parmi civils et militaires, les forces russes desserrent leur étau sur Kiev et Tcherniguiv et se regroupent pour se concentrer sur l'Est du pays, où elles feront face à une armée ukrainienne aguerrie, ce qui laisse présager un conflit "prolongé", qui pourrait durer des mois, a prévenu le Pentagone.

Dans le sud-est, Marioupol reste disputée par les deux camps, et la situation humanitaire y est catastrophique. Après des semaines de bombardements de cette ville stratégique sur la mer d'Azov, les autorités locales ont fait état d'au moins 5.000 habitants tués.

04h30 - L'Ukraine tient toujours son espace aérien, assurent les forces aériennes

L'armée de l'air ukrainienne a toujours la suprématie sur son espace aérien, a assuré le lieutenant-général Mykola Oleshchuk vendredi soir.



"L'ennemi ne contrôle ni n'a contrôlé le ciel ukrainien", a-t-il indiqué dans une déclaration publiée sur Facebook, sans que cette assertion n'ait pu être vérifiée de manière indépendante. En attaquant l'Ukraine dès le 24 février, les forces russes ont tenté d'éliminer les forces aériennes ukrainiennes, sans succès, a-t-il ajouté, précisant que les Russes ont plus envoyé de roquettes qu'ils n'ont opéré avec des bombardements et des avions.

M. Oleshchuk a demandé aux pays alliés qu'ils fournissent plus d'armes modernes, en ce compris des avions de combat et des systèmes de défense aérienne de moyenne et longue portée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, depuis le début de la guerre, régulièrement demandé à l'Otan d'établir une zone d'exclusion aérienne sur son pays, ce que l'alliance refuse pour ne pas risquer des combats entre ses appareils et ceux de la Russie.

03h30 - Le Pentagone annonce jusqu'à 300 millions de dollars supplémentaires d'aide à l'Ukraine

Le Pentagone va fournir jusqu'à 300 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine, a annoncé le porte-parole du ministère américain de la Défense dans un communiqué vendredi.



"Les Etats-Unis ont désormais engagé plus de 2,3 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine depuis la prise de fonction de l'administration Biden, dont plus de 1,6 milliard d'aide militaire depuis l'invasion non-provoquée et préméditée de la part de la Russie", précise John Kirby.