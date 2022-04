Les Français les plus nantis détiennent 20 milliards en Belgique

Quarante des 500 plus grandes fortunes de France, classées par le magazine Challenges, détiennent pour 20 milliards de participations dans des sociétés en Belgique, rapporte L'Echo samedi.

Selon une enquête du journal économique, basée sur une série de documents publics et les derniers bilans publiés, 10 des 100 Français les plus riches détiennent pour 15 milliards d'euros de participations dans des sociétés en Belgique. Ce chiffre gonfle de 5 milliards d'euros quand on scrute les intérêts des personnes ou des familles classées entre la 100e et la 500e place des plus grandes fortunes de France, souligne l'Echo.

Au total, le quotidien estime que 40 des 500 Français les plus riches détiennent des participations dans des structures belges pour 20 milliards d'euros. Environ la moitié ont élu domicile en Belgique. Cet attrait pour notre pays fait suite à l'impôt sur la fortune imaginé par l'ancien président français François Hollande. A l'époque, le régime fiscal belge plus attractif et les intérêts notionnels avaient fait le reste. Le patron du groupe de luxe LVMH Bernard Arnault possède, par exemple, des structures qui abritent 7,7 milliards d'euros en Belgique. Parmi les autres grandes fortunes présentes, L'Echo cite notamment les familles Dassault et Mulliez, du nom des fondateurs d'Auchan et Décathlon.