Le ramadan a débuté ce samedi en Belgique

Le jeûne du mois de ramadan a débuté cette année ce samedi 2 avril, a indiqué l'Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB). La date a été fixée après une réunion du Conseil des Théologiens qui s'est déroulée ce vendredi.



L'EMB adresse à cette occasion "ses meilleurs vœux" à toute la population musulmane de Belgique et souhaite "que ce mois béni s'inscrive dans la sagesse, la patience et la solidarité après deux années marquées par la pandémie de Covid19, face à laquelle la vigilance reste de mise." L'EMB invite également les musulmans à profiter de ce mois "pour multiplier les prières envers les personnes malades, les défunts et toutes les familles endeuillées par la perte d'un ou plusieurs proches."

Le ramadan est le neuvième mois du calendrier lunaire arabe, dont le premier jour est déterminé localement par l'apparition de la nouvelle lune. Il est considéré comme le mois au cours duquel le Coran a été révélé à Mahomet. Il s'agit d'une période de prière et, pour ceux qui ne sont pas dispensés en raison de leur état physique, de jeûne, lequel constitue l'un des cinq piliers de l'islam. Il se termine avec la fête de l'Aïd Al Fitr.