Opération de contrôles de police pour les camping-cars sur la route des vacances ce samedi

En ce week-end de départ en vacances, la police fédérale appelle les propriétaires de camping-car à la vigilance. Des contrôles sont organisés ce samedi : les agents vérifient que les véhicules ne sont pas surchargés, ce qui peut mener à un accident.

Ils défilent sur la balance, les propriétaires de mobile-home et de caravane en partance pour quelques jours de vacances. Certains sont contrôlés par la police fédérale et d'autres viennent spontanément faire vérifier leur véhicule. C'est le cas de Maurice qui vient s'assurer de prendre la route en toute sécurité. "En faisant ça, je sais ce que je peux mettre exactement comme poids dedans", souligne-t-il.

La pression de pneus, l’état général et le chargement sont également vérifiés lors de ce contrôle. "On peut charger au maximum un mètre à l’arrière", rappelle Daniel De Neve, chef au poste de police de la route de Battice. Le poids des essieux avant et arrière ne peut dépasser la charge maximale du véhicule.

Il est nécessaire de faire ces vérifications avant de partir: les caravanes peu entretenues ou au poids mal réparti sont de véritables dangers sur la route. L'attelage peut tanguer et devenir incontrôlable. Si jamais la situation se présentait à l'un des 100 000 mobile-home immatriculés en Belgique, un réflexe est à avoir: ne surtout pas freiner. "C’est l’inverse qu’il faut faire, explique Daniel De Neve. Il faut accélérer comme ça l’oscillement ira de plus en plus et la caravane se remettra dans l’axe."