Risque de verglas en Wallonie et à la Côte cette nuit

(Belga) Des plaques de glace pourraient se former sur les routes à la Côte et dans les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg dans la nuit de samedi à dimanche, avertit l'Institut royal météorologique.

L'IRM a placé ces régions en code jaune entre samedi 20h00 et dimanche vers 10h00. Des gelées sont attendues sur la majeure partie du pays la nuit prochaine. Les parties de la chaussée encore humides, à la suite des faibles précipitations ou à la fonte de la neige durant la journée, pourraient conduire à la formation de verglas.