Météo: des plaques de glace et de neige risquent de se former en Wallonie

Des plaques de glace pourraient se former sur les routes à la Côte et dans les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg dans la nuit de samedi à dimanche, avertit l'Institut royal météorologique.

L'IRM a placé ces régions en code jaune entre samedi 20h00 et dimanche vers 10h00. Des gelées sont attendues sur la majeure partie du pays la nuit prochaine. Les parties de la chaussée encore humides, à la suite des faibles précipitations ou à la fonte de la neige durant la journée, pourraient conduire à la formation de verglas.

Les prévisions météo

Dimanche matin, après une nuit froide marquée par des gelées généralisées, le temps sera ensoleillé sur une grande partie du territoire. La région côtière sera toutefois concernée par des averses (hivernales) ou des giboulées localisées. Ce temps variable s'étendra graduellement au nord-ouest et au centre du pays l'après-midi. Les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse conserveront un temps sec durant toute la journée, mais quelques nuages s'y développeront aussi l'après-midi. La fraîcheur restera d'actualité avec des maxima de 0 ou 1 degré en Hautes-Fagnes à 7 ou 8 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré, d'abord de direction variable ou de secteur nord, avant de revenir au secteur nord à nord-ouest.

Dimanche soir, le ciel se dégagera temporairement avant l'arrivée, en seconde partie de nuit, de nuages d'altitude de plus en plus denses à partir du littoral. Les minima se situeront entre -3 et -7 degrés en Ardenne, autour de -1 ou -2 degrés dans le Condroz et entre 0 et +3 degrés ailleurs. Le vent, d'abord généralement faible de secteur nord à nord-ouest, reviendra progressivement au secteur sud-ouest; il deviendra alors modéré, et même assez fort à la côte avec des rafales jusqu'à 60 km/h.

Lundi, avec l'arrivée d'une perturbation depuis le nord-ouest, le ciel se couvrira sur l'ensemble des régions en cours de matinée. Des périodes de pluie et de bruine progresseront du littoral vers le centre du pays, puis l'Ardenne où les précipitations pourront tomber sous forme de neige fondante sur les hauteurs. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés à la mer. Le vent de secteur sud-ouest deviendra assez fort dans l'intérieur des terres et fort voire très fort à la côte. Les rafales pourront atteindre 60 à 70 km/h.

Mardi, la nébulosité sera abondante avec des périodes de pluie ou des averses. Les températures, plus douces, atteindront des valeurs de 8 degrés en Ardenne à 12 ou 13 degrés en plaine, sous un vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Mercredi, les champs nuageux resteront prédominants et seront encore porteurs de quelques précipitations. Les maxima varieront de 7 à 13 degrés, sous un vent de sud-ouest assez fort et même fort voire très fort à la mer.

Jeudi, une active zone de précipitations toucherait à nouveau nos régions. Elle sera accompagnée d'un renforcement du vent d'ouest à sud-ouest. Les maxima avoisineront les 10 ou 11 degrés dans le centre du pays.

Vendredi, un vent de sud-ouest soutenu et d'abondantes précipitations resteront au programme, tout comme des maxima de 10 à 12 degrés.