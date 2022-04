Christie Morreale et Sarah Schlitz à Verviers pour l'inauguration d'une fresque féministe

(Belga) Christie Morreale, ministre wallonne de l'Egalité des Chances, Sarah Schlitz, secrétaire d'État à l'Egalité des genres, et de nombreux représentants communaux Verviétois étaient présents samedi dans l'ex-Cité lainière pour inaugurer une fresque murale intitulée "acrobates," qui évoque les luttes féministes.

La fresque, située à l'entrée de la ville, a été réalisée par un collectif d'artistes bruxellois à l'initiative de la régionale du PAC (Présence et actions culturelles) et des Femmes prévoyantes socialistes. "Ce projet est le résultat d'un travail collectif qui a débuté en 2019. Dans le cadre de la journée des droits des femmes, nous avons organisé des balades exploratoires à Verviers, pour évoquer la place des femmes dans l'espace public", explique Isabel Martin, coordinatrice de PAC Verviers. "Il est ressorti de ces balades que les fresques murales existantes permettaient aux femmes de se sentir bien. Les femmes estiment également que le beau inspire le respect", poursuit-elle. Un groupe de femmes, issues de tous horizons s'est alors réuni pour décider des éléments qui constitueraient la fresque dessinée sur le mur d'un institut de beauté. "Ensemble, nous avons décidé d'évoquer les luttes féministes d'hier et d'aujourd'hui. Ce dessin mural, de plus de 100 m2, évoque donc le droit de vote, la charge mentale, les femmes et le handicap, l'égalité..." Outre le fait de participer au renouveau de Verviers, cette fresque est un véritable outil de travail et de réflexions autour des enjeux actuels liés aux droits des femmes. (Belga)