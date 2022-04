Les vergers ont-ils résisté au froid de la nuit dernière? "On ne peut pas descendre en dessous de -1,5 degré"

Il a fait froid la nuit dernière. Les producteurs de fruits redoutaient le gel. Les températures affichaient de -3 à -5 degrés en province de Liège. À Merdorp, section de la ville de Hannut, une bâche a été déployée sur 4 000 m² pour protéger une parcelle d'abricots. Les fruits commencent déjà à pousser. Il fallait les préserver à tout prix. "Ils sont déjà formés et à ce stade-là, on ne peut pas descendre en dessous de -1,5 degré", explique Olivier Warner, le responsable du centre Fruitier wallon.



Pour faire remonter les températures, des centaines de bougies ont brûlé jusqu'au matin. "On a pu gagner 2 degrés en terme de température avec l'aide de ces bougies. Ça coûte tellement cher qu'on ne fait ça que pour des espèces à forte valeur ajoutée".



Olivier et la soixantaine de producteurs qu'il conseille ont été réveillés par les capteurs des vergers. "Il faut rester éveillé. Ici, nous sommes arrivés vers 1 h du matin".



60 % de poires, 35 % de pommes et 5 % de cerises sont produites en Wallonie. Les dernières gelées nocturnes ont eu raison des variétés à floraison plus avancée. C'est le cas des poires conférence.



Les premières fleurs gelées de poiriers seraient estimées de 60 à 90 % en attendant les derniers échantillons. "Il faut voir espèce par espèce, variété par variété. Parfois, d'une région à l'autre, il y a 3 - 4 jours d'avance", précise Olivier. La résistance de l'arbre ne livrera son verdict des pertes définitives qu'en début de semaine prochaine.