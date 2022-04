Un week-end glacial avant une semaine maussade

(Belga) Les maxima oscilleront entre -1 et 7° ce samedi, le tout sous un ciel nuageux. Celui-ci se dégagera au cours de la nuit, qui pourrait voir le mercure descendre jusqu'à -10° en Ardenne, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

La journée de dimanche débutera sous le soleil avant que des averses et giboulées d'abord localisées à la Côte ne finissent par s'étendre à tout le nord-ouest et le centre du pays. Les températures resteront froides, le thermomètre ne devrait pas dépasser les 8°. L'air se réchauffera progressivement au cours de la semaine prochaine, mais la hausse des températures ira de concert avec celle des précipitations. La première semaine des vacances de printemps s'annonce humide et venteuse. (Belga)