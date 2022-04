Un cycliste perd la vie dans un accident à Hamois

(Belga) Un cycliste originaire d'Héron, en province de Liège, a perdu la vie dans un accident de la route, dimanche matin vers 10h30, sur la N921 à Hamois, après être entré en collision avec une voiture.

Les faits se sont produits au niveau du carrefour formé entre la Nationale et les rues de Skeuvre et de Champion. Les circonstances de l'accident étant floues, un expert désigné par le parquet de Namur s'est rendu sur place. La chaussée a été fermée à la circulation dans les deux sens, le temps de l'intervention des secours et de la réalisation des différentes constatations. (Belga)