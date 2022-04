Une manifestation dénonce la politique migratoire à Bruxelles

Environ 250 personnes ont marché ce dimanche depuis le campement de sans-papiers près de la porte de Ninove, à Molenbeek-Saint-Jean, vers l'Office des étrangers. Des tentes en carton y ont symboliquement été installées.

Les manifestants voulaient dénoncer le "deux poids, deux mesures" de la "politique migratoire injuste du secrétaire d'Etat Mahdi". "Alors qu'il annonce que la Belgique ouvre ses portes aux Ukrainiens qui fuient la guerre, ce que nous soutenons aussi, il indique également la construction de trois nouveaux centres fermés pour ceux qu'ils considèrent comme 'des mauvais migrants'", dénoncent les manifestants.

Certains d'entre eux étaient installés depuis des mois dans un ancien bâtiment de KBC à Bruxelles, qu'ils devaient quitter pour le 31 mars. Un "camp de la régularisation" a été installé porte de Ninove, en guise de protestation, et toléré quelques jours par la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux. "Le combat ne s'arrête pas, nous n'abandonnerons jamais", ont ajouté les manifestants, dont certains vivent en Belgique depuis plus de 20 ans. "Nous accusons Sammy Mahdi de lâcheté politique. (...) Il préfère un calcul politique écœurant à la santé et la dignité de 100.000 personnes sans-papiers en Belgique".