Le trafic ferroviaire interrompu entre Froyennes et Mouscron après un accident mortel

(Belga) Le trafic des trains est interrompu dimanche soir entre Froyennes et Mouscron à la suite d'un incident survenu à un passage à niveau à Estaimbourg aux alentours de 19h, indique Jessica Nibelle, porte-parole du gestionnaire du réseau Infrabel. Un train est entré en collision avec une voiture. Le conducteur a été tué sur le coup, précisent les pompiers.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, à 18h43, qu'un accident impliquant une voiture et un train s'était déroulé à Estaimbourg, dans l'entité d'Estaimpuis. Venant de Tournai, un véhicule de désincarcération a été dépêché sur place. Un SMUR et une ambulance de Mouscron sont également intervenus sur les lieux de la collision. L'accident s'est produit à la rue de Tournai, au passage à niveau n°11 de la ligne de chemin de fer 75A. Venant de Tournai, le train qui se dirigeait vers Mouscron est entré en collision avec une voiture qui franchissait ce passage à niveau doté de barrières. On ignore pour l'instant si ces barrières étaient levées ou abaissées. "Sous la violence du choc, le conducteur de la voiture a été éjecté et a été tué sur le coup. La victime était seule à bord de son véhicule", indiquait peu avant 20h00 le capitaine Grégory Petit, qui a dirigé l'intervention. Une enquête menée par la police des chemins de fer devra tenter de déterminer les causes exactes de cet accident mortel. Un service de bus de remplacement a été mis en place entre les gares de Tournai et de Mouscron. (Belga)