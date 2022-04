Justice populaire en RDC: quatre voleurs présumés brûlés vifs à Bukavu

(Belga) Quatre voleurs présumés ont été brûlés vifs par des habitants samedi soir à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris dimanche auprès des autorités locales.

Dans la soirée, "deux bandits armés bien identifiés ont fait irruption dans deux kiosques de vente d'unités téléphoniques et de transfert d'argent", pour voler leurs recettes, a expliqué le bourgmestre de Bagira, une des communes du chef-lieu de la province du Sud-Kivu, Patience Bengehya. "Après leur forfait, un groupe de jeunes en colère les a poursuivis", ainsi que deux autres personnes identifiées comme membres d'un "groupe de bandits considérés comme à la base de l'insécurité dans le quartier", a indiqué le bourgmestre à l'AFP. "Trois ont été rapidement rattrapés et leurs corps aspergés d'essence et brûlés vifs", a-t-il ajouté. Le quatrième a été retrouvé par la suite et a connu le même sort. Selon lui, ces quatre présumés bandits n'en étaient "pas à leur premier forfait", ayant déjà été "plusieurs fois arrêtés et relâchés". Pour le président de la société civile de Bukavu, Jackson Kalimba, "ces nouveaux cas de justice populaire sont condamnables". "C'est ici le moment de demander à la justice de bien faire son travail", a-t-il dit. (Belga)