DIRECT - Guerre en Ukraine: déjà plus de 1400 civils ukrainiens tués

05h35 - Plus de 1.400 civils officiellement tués en Ukraine



Depuis le début de l'invasion russe le 24 février, au moins 1.417 civils, dont 121 enfants, ont été officiellement tués en Ukraine, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. L'ONU estime que le nombre de civils tués est en réalité plus élevé car de nombreuses victimes n'ont pas pu être signalées et confirmées. La plupart des victimes civiles sont décédées à la suite d'engins explosifs, de tirs d'artillerie ou de missiles. Par ailleurs, plus de 2.600 personnes ont pu être évacuées dimanche via des couloirs humanitaires, dont 1.500 de la région de Lougansk et près de 500 de la ville portuaire assiégée Marioupol.

03h30 - La ville de Tchernihiv détruite à 70%, selon son maire



La ville de Tchernihiv, au nord de l'Ukraine, est détruite à 70% après les attaques russes, a indiqué dimanche son bourgmestre, Vladyslav Atroshenko. Cette ville, qui comptait plus de 285.000 habitants avant la guerre, recense de nombreuses églises et monastères médiévaux sur son territoire. Les autorités ukrainiennes avaient introduit une demande de reconnaissance de son centre-ville en tant que Patrimoine mondial. A l'instar d'autres villes ukrainiennes comme Kiev, Kharkiv ou Marioupol, Tchernihiv a été soumise à d'incessants bombardements des forces armées russes.

HIER 22h05 - Sept morts et 34 blessés dans une frappe russe sur Kharkiv



Sept personnes ont été tuées et 34 blessées dans une frappe russe dimanche sur un quartier d'habitation à Kharkiv, la grande ville du nord-est de l'Ukraine, a annoncé le parquet local. "Les occupants russes ont bombardé des bâtiments résidentiels dans le quartier Slobodskyy de Kharkiv. Résultat, une dizaine de maisons et un dépôt de trolleybus ont été endommagés. Selon les informations préliminaires, sept personnes ont été tuées, 34 ont été blessées, dont trois enfants", a déclaré le service de presse du bureau du procureur de la région. Par ailleurs, à Dergatchi, tout près de Kharkiv, "au moins trois personnes sont mortes et sept ont été blessées à des degrés divers" dans le bombardement d'un quartier d'habitation, a dit son maire Viatcheslav Zadorenko sur Facebook. Il a précisé que les victimes étaient toutes des civils. Six personnes ont en outre été tuées et une autre blessée dans la région de Donetsk (est) dans des frappes russes, a annoncé le chef de l'administration militaire régionale Pavel Kirilenko sur Telegram. Toujours dans l'est, une personne a perdu la vie et trois ont été blessées dimanche quand un obus tiré par les Russes a touché un hôpital de la localité de Roubijne, avait auparavant affirmé le gouverneur de la région Serguiï Gaïdaï. Les autorités ukrainiennes ont estimé samedi que les troupes russes se retiraient de régions du nord de l'Ukraine pour se replier vers l'est et le sud de ce pays. Une personne a été tuée et 14 blessées dimanche dans une frappe russe à Mykolaïv, dans le sud, a à cet égard annoncé le gouverneur de la région Vitaliy Kim. L'armée russe a quant à elle récemment annoncé qu'elle concentrerait son offensive sur l'est, où se trouve le Donbass.