Le jeu vidéo, nouveau terrain de campagne prisé des candidats à la présidentielle

Un stand La République en marche sur "Minecraft", un jeu de réflexion des Insoumis ou encore un jeu de tir représentant Eric Zemmour: la campagne présidentielle investit l'univers vidéoludique pour convaincre une cible plus jeune, en misant sur une image "innovante".

C'est par un message cryptique - une suite de nombres entre deux emojis représentant une brique et une pioche - que l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron s'est adressée fin mars sur Twitter aux fans de "Minecraft", l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde.

Le message est en réalité l'adresse d'un serveur permettant d'explorer un monde virtuel dédié à la communication du chef de l'Etat. En parcourant la ville de briques numériques, les joueurs peuvent notamment découvrir des éléments du bilan du quinquennat qui s'achève ou du programme du président-candidat.

"Le public, ce sont les 15-20 ans, une population à laquelle ne s'intéressent pas forcément les politiques", relève son équipe de campagne, qui entend "faire participer au débat civique du moment", tout en affirmant être "très modeste sur cette initiative".

De fait, l'expérience est "un peu vide", analyse Olivier Mauco, enseignant à SciencesPo et spécialiste des jeux vidéo et de la politique.

"Si c'est un lieu de militantisme, il faut des forces vives. On doit pouvoir y discuter avec soit des +bots+ (personnages gérés par le logiciel, NDLR), soit des gens", ajoute-t-il.

Si l'utilisation de "Minecraft" est inédite, les jeux vidéo et le réseau social Twitch destiné aux "gamers", via notamment des interviews politiques, ont déjà été utilisés à plusieurs reprises comme un outil de communication électorale.

Avant l'irruption du "métavers" dans le vocable marketing, une fausse Ségolène Royal, une île Sarkozy et un vrai bureau du Front national avaient déjà fait leur apparition... en 2007 dans le jeu "Second Life", où des centaines de milliers d'internautes pouvaient vivre une nouvelle vie.

"Il y avait une permanence systématique de militants, vous aviez des réunions, c'était bien plus vivant", rappelle Olivier Mauco. La différence avec aujourd'hui, c'est que "la démocratie en ligne n'existe plus alors qu'en 2007, c'était un espoir."

- Coup médiatique -

Les campagnes présidentielles françaises voient également émerger des productions de militants, rarement commandées par l'équipe de campagne officielle.

Rapides à produire, elles consistent souvent à répliquer des jeux connus et à leur appliquer un simple habillage politique, dans l'intention de faire un coup médiatique.

Ainsi, début 2022, un jeu consacré à Eric Zemmour et baptisé "le Z" a été mis en ligne. Il reprend toute la rhétorique du candidat d'extrême droite, représenté en train d'affronter ses ennemis à l'aide de drapeaux français.

La France Insoumise, rompue à l'exercice, avait imaginé en 2017 un jeu en ligne baptisé "Fiscal Kombat", pastiche de la franchise "Mortal Kombat", dans lequel Jean-Luc Mélenchon affrontait plusieurs personnalités politiques pour récupérer de l'argent public.

"C'était un jeu correct, avec un +gameplay+ (manière de jouer, NDLR) au service du message politique", estime M. Mauco.

Cette fois-ci, les bénévoles du parti ont lancé "L'AEC (avenir en commun) est toi", un jeu d'énigmes permettant de découvrir les propositions du candidat.

"Ici, l'objectif n'est pas de toucher des utilisateurs déjà existants comme cela est le cas pour Emmanuel Macron dans +Minecraft+, mais plutôt de contribuer à l'image d'innovation (de la candidature de Jean-Luc Mélenchon) comme on l'a vu dans ses meetings politiques", notamment avec les hologrammes, explique à l'AFP Guillaume Doki-Thonon, co-fondateur de Reech, entreprise spécialisée en marketing d'influence.

A l'étranger, les jeux vidéo ont également investi le champ politique, notamment au Brésil avec le jeu satirique "Kandidatos" ou encore aux Etats-Unis.

L'élue démocrate Alexandra Ocasio-Cortez avait ainsi pris part en 2020 à une partie sur "Among Us" retransmise en direct sur Twitch, dans le but de soutenir la candidature de Joe Biden.

Les supporters du candidat démocrate avaient également créé leur île virtuelle sur "Animal Crossing".