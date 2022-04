Prix de l’énergie: le gouvernement réfléchit à aider certaines entreprises

Eva De Bleeker, la secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, était l’invitée de Bel RTL ce matin. Elle a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley.

Vu l’augmentation des prix de l’énergie, après avoir aidé les ménages, le gouvernement belge réfléchit à aider aussi les entreprises. Mais toutes n’y auront pas droit. "Comme c’est extrêmement cher de soutenir tout le monde, il faut cibler comme ça c’est tenable pour le pays", a expliqué Eva De Bleeker. "On est en train d’analyser ensemble avec la Banque Nationale et d’autres organisations quelle est l’influence de cette augmentation des prix de l’énergie et quels secteurs ont vraiment des conséquences là. Si on prend des mesures, ça doit être ciblé aux secteurs qui en subissent vraiment les effets."

La guerre en Ukraine coûte aussi très cher et la Belgique se dirige vers un déficit de l’ordre de 4 milliards d’euros. Un déficit assumé par le gouvernement car il s’agit de dépenses temporaires dont l’intérêt sera réévalué continuellement. "Lors du contrôle budgétaire de la semaine passée, on prévoit plus ou moins 2 milliards d’euros dont 800 millions dans une provision ‘ukrainienne’ pour les coûts de l’aide humanitaire et des réfugiés en Belgique."

Enfin, toujours côté dépenses, deux enveloppes ont été débloquées lors du contrôle budgétaire de vendredi : 80 millions pour la SNCB et 30 millions pour les trajets domicile-travail que les partenaires sociaux, patrons et syndicats, vont devoir répartir. "C’est surtout pour les employés qui utilisent leur propre voiture pour aller au travail", explique encore la secrétaire d’Etat.