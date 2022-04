L'huile de tournesol remplacée avec un étiquetage "huile végétale": "L'industrie alimentaire bénéficiera d'une certaine flexibilité..."

Ce matin, Eva De Bleeker, secrétaire d'Etat au Budget et à la protection des consommateurs était l'invitée du 7h50 de BEL RTL. Ella évoquait le sujet de la pénurie des huiles de tournesol provenant de la Russie et de l'Ukraine, où sévit actuellement une guerre.

Fabrice Grosfilley: L'industrie alimentaire rencontre de grosses difficultés pour se fournir en certains produits: céréales, huile de tournesol par exemple et elle voudrait remplacer l'huile de tournesol dans certains produits par l'huile de colza, de soja, d'arachide.... Et certaines entreprises - On avait le représentant de la Fevia (Fédération de l'industrie alimentaire belge), la semaine dernière- voudraient pouvoir le faire sans changer l'étiquette, parce que les emballages sont produits et cela coûterait très cher de tout changer. Ils vont avoir le droit de vendre un produit dont l'emballage n'est pas conforme?

Eva De Bleeker: Je pense que cela est nécessaire. L'huile de tournesol vient de l'Ukraine et de la Russie. Dans quelques semaines, il y aura des pénuries et là, il faudra vraiment agir. Donc, je vais dire à l'inspection économique de faire preuve d'un peu plus de flexibilité et de se concentrer sur ce qui est important comme les allergènes dans certains produits. Mais pendant un certain temps, il y aura une flexibilité.

Fabrice Grosfilley: Si on achète un produit à l'huile de tournesol et qu'à la place c'est de l'huile d'arachide. Certains sont allergiques à l'arachide...

Eva De Bleeker: Oui, mais donc, s'il y a des problèmes d'allergies, on ne peut pas le faire. L'inspection économique doit se concentrer là-dessus. Il y a des huiles qui sont tout à fait remplaçables. Et là, pour un certain temps, temporairement il n'y aura pas de problème.

Fabrice Grosfilley: Donc remplacer de l'huile de tournesol par lui de colza on pourra, mais remplacer de l'huile de tournesol par l'huile d'arachide, on ne pourra pas?

Eva De Bleeker: Si cela cause des allergies, pourquoi pas. C'est l'inspection économique qui le déterminera. On est en train de lt faire le plus vite possible et après un certain temps, on verra si on peut mettre sur les étiquettes par exemple l'huile végétale, si toutes les huiles sont comparables et ont les mêmes caractéristiques.

Fabrice Grosfilley: Donc on remplacera la mention huile de tournesol par huile végétale par exemple?

Eva De Bleeker: Le temps que les chaînes d'approvisionnement sont perturbées.

Fabrice Grosfilley: N'est-ce pas une tromperie pour les consommateurs?

Eva De Bleeker: Il faut aussi savoir que ce n'est pas bon pour les consommateurs s'il n'y a plus de produit dans les rayons. Et je ne parle pas seulement de l'huile de tournesol mais aussi des biscuits qui en contiennent, et les produits surgelés. Il faut trouver des solutions.

Fabrice Grosfilley: Cette tolérance est prévue à partir de quand?

Eva De Bleeker: Rien n'a encore été déterminé. Les discussions sont en cours.