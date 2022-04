L'UE discute "en urgence" de nouvelles sanctions contre Moscou

(Belga) L'Union européenne discute en "urgence" de nouvelles sanctions contre Moscou, réclamées notamment par la France et l'Allemagne, après la découverte d'un grand nombre de corps de civils dans la région de Kiev, a indiqué lundi le haut représentant de l'UE Josep Borrell.

L'UE "condamne dans les termes les plus forts les atrocités rapportées commises par les forces armées russes dans plusieurs villes ukrainiennes occupées, qui ont maintenant été libérées", ajoute M. Borrell dans un communiqué. Un nouveau train de sanctions est en discussions entre les 27, mais l'unanimité est nécessaire pour l'adoption de nouvelles mesures. Le président français Emmanuel Macron a évoqué lundi des sanctions individuelles et des mesures sur "le charbon et le pétrole", mais il n'a pas mentionné les achats de gaz, sujet de division entre les Européens. Le chancelier allemand Olaf Scholz avait lui aussi réclamé dimanche de nouvelles sanctions après la découverte des corps de civils à Boutcha, près de Kiev, des meurtres imputés à l'armée russe qu'il a qualifiés de "crimes de guerre". Une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE est programmée le 11 avril à Luxembourg et un sommet européen extraordinaire consacré au conflit en Ukraine, à la situation économique et à la Défense européenne est prévu "fin avril début mai", ont indiqué les services de Josep Borrell. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a appelé lundi à la création d'une commission d'enquête internationale sur "le génocide" commis selon lui par l'armée russe dans des villes ukrainiennes, dont Boutcha, où les corps de 410 civils ont été découverts après le retrait des troupes russes, selon la procureure générale d'Ukraine. Moscou dément avoir tué des civils et le ministère russe de la Défense affirme que les images de cadavres étaient "une nouvelle production du régime de Kiev pour les médias occidentaux". (Belga)