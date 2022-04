Poutine félicite Vucic et salue le "partenariat stratégique" entre Moscou et Belgrade

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a salué lundi le "partenariat stratégique" entre Belgrade et Moscou, après que son homologue serbe Aleksandar Vucic a revendiqué une victoire écrasante à la présidentielle.

"J'estime que vos actions en tant que chef de l'Etat vont continuer à favoriser un renforcement du partenariat stratégique qui existe entre nos pays. Incontestablement, c'est dans l'intérêt des peuples frères que sont la Russie et la Serbie", a affirmé M. Poutine à M. Vucic, dans un télégramme de félicitations publié par le Kremlin. M. Poutine a estimé que cette victoire "probante" traduisait un "large soutien" des Serbes à la politique de M. Vucic qui vise, selon le président russe, à résoudre les problèmes "socio-économiques actuels" et à mener une "politique extérieure indépendante". Depuis l'offensive russe en Ukraine, le gouvernement d'Aleksandar Vucic, habitué à jouer des rivalités entre l'Occident et la Russie, a manoeuvré avec précaution en condamnant officiellement Moscou à l'ONU, tout en s'abstenant de toute sanction contre le Kremlin. Dans le pays, traditionnellement proche de Moscou, de nombreux Serbes soutiennent la politique du Kremlin et ont manifesté en faveur de l'opération russe en Ukraine. (Belga)