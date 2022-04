Les jacinthes sauvages du bois de Hal en pleine floraison à la mi-avril

(Belga) Les jacinthes sauvages du bois de Hal devraient être en fleurs durant la deuxième moitié du mois d'avril, a annoncé lundi l'agence flamande en charge des parcs et domaines naturels, Natuur en Bos. Leur floraison attire chaque année des milliers de visiteurs, certains faisant même le déplacement depuis l'étranger.

La Ville de Hal et Natuur en Bos peuvent compter sur 40 volontaires recrutés pour gérer l'afflux de visiteurs. Ils sont notamment chargés d'informer et orienter les visiteurs afin qu'ils ne quittent pas les sentiers de promenade. D'autres bénévoles sont également présents pour ramasser d'éventuels déchets. Les autorités communales demandent aux visiteurs de ne pas se rendre au bois avec leur voiture et d'utiliser autant que possible des moyens de transport alternatifs. Un service gratuit de navettes de bus sera mis en place entre la gare de Hal et le bois les 16, 17, 18, 23, 24 et 30 avril ainsi que le 1er mai, de 09h00 à 20h00. En 2019, selon le bourgmestre, environ 17.000 personnes ont utilisé la navette gratuite. Il sera également possible de louer gratuitement des vélos à la gare, du 16 avril au 1er mai. Le bois de Hal, en Brabant flamand, est l'un des rares lieux de promenade qui accueille autant de jacinthes en Flandre. Cette petite fleur violette, fragile, y est présente en telle quantité qu'elle forme un immense tapis coloré. Le "festival" des jacinthes avait été annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. (Belga)