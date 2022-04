Noces en vue à la Maison Blanche

La petite-fille de Joe Biden, Naomi Biden, a annoncé lundi qu'elle célébrerait ses noces en novembre à la Maison Blanche, à l'invitation de ses grands-parents.

"Peter et moi-même sommes infiniment reconnaissants à ma +Nana+ et à mon +Pop+ de pouvoir célébrer notre mariage à la Maison Blanche", a-t-elle écrit sur Twitter, utilisant des surnoms affectueux pour le président des Etats-Unis et son épouse Jill Biden.

La Maison Blanche a précisé que la réception de mariage se déroulerait à l'adresse la plus célèbre des Etats-Unis, le 1600 Pennsylvania Avenue, le 19 novembre 2022.

Naomi Biden, 28 ans, est la fille aînée de Hunter Biden, le fils cadet du président démocrate.

Elle avait annoncé en septembre dernier ses fiançailles avec Peter Neal, 24 ans, par une photo, bague en évidence, sur son compte Instagram qui alterne clichés de vacances en Italie, photos de famille du clan Biden, et instantanés mondains.

Il lui avait demandé sa main à Jackson Hole, station de ski américaine huppée dont il est originaire.

Naomi Biden, avocate, est diplômée en droit de l'université Columbia, tandis que son fiancé finit actuellement ses études, dans le même domaine, à l'université de Pennsylvanie.

Les services de la Première dame Jill Biden ont précisé que les deux jeunes gens s'étaient rencontrés à New York, il y a quatre ans, lors d'un rendez-vous organisé par des amis communs, et étaient en couple depuis.