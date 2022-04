Cette publication glaçante d'une journaliste: "Les mères ukrainiennes écrivent leurs contacts sur le corps de leurs enfants"

C'est une publication qui témoigne des peurs vécues par les familles ukrainiennes dans un pays envahi par les forces armées russes. Anastasiia Lapatina, une journaliste ukrainienne qui collabore pour plusieurs journaux dont The Guardian a posté une publication glaçante: celle d'une mère ukrainienne qui a écrit sur le dos de sa fille de 2 ans et demi, son prénom, son nom et sa date de naissance, ainsi que des numéros de téléphone à appeler en cas d'urgence. Et la journaliste de légender cette photo: "Les mères ukrainiennes écrivent leurs contacts familiaux sur le corps de leurs enfants au cas où elles seraient tuées et que l'enfant survivrait..."

Sur la publication originale de la mère de la petite fille, celle-ci détaille les pensées douloureuses qui lui traversent l'esprit depuis qu'elle se réveille sous les bruits des bombardements. La mère, qui écrit le matin sur le dos de son enfant des coordonnées, se demande: "Mais pourquoi ne l'ai-je pas tatouée avec ces informations...?"