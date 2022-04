L'Ukraine annonce la mise en place de sept couloirs humanitaires pour évacuer des civils

(Belga) L'Ukraine a annoncé mardi la mise en place de sept couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils.

Les habitants de la ville portuaire assiégée de Marioupol ne pourront cependant quitter la ville qu'en voitures privées, a déclaré la vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk, selon l'agence de presse Ukrinform. Elle a accusé les troupes russes de continuer à empêcher les convois humanitaires d'atteindre Marioupol. Depuis des semaines, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de saboter l'évacuation des civils. Selon Mme Vereshchuk, les employés de la Croix-Rouge qui auraient été détenus dans le village de Manhouch, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Marioupol, ont depuis été libérés. Mardi, la Croix-Rouge devait entamer une nouvelle tentative pour amener les personnes présentes dans des bus vers la ville de Zaporijjia. Environ 600 soldats russes sont actuellement détenus comme prisonniers de guerre par l'Ukraine, selon Mme Vereshchuk. Les autorités ukrainiennes cherchent des moyens d'atteindre les Ukrainiens détenus en captivité par le biais de la Croix-Rouge et veulent amener la Russie à les libérer, a-t-elle ajouté. Dans les régions des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, certaines personnes seraient des prisonniers de guerre russes depuis 2014. (Belga)