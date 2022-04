Incendie à Marchienne-au-Pont: "Un départ d'incendie a eu lieu sur l'ancien site de Duferco"

Peu après midi, vous êtes nombreux à avoir déclenché le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler qu'un important incendie était en cours à Marchienne-au-Pont, dans la ville de Charleroi. Des dégagements de fumée noire étaient visibles à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Sandra, une riveraine qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous, dit avoir été surprise par le dégagement de fumée noire.

Selon les pompiers de la zone de Charleroi, un départ d’incendie a eu lieu sur l’ancien site de l’entreprise Duferco qui est en cours de désaffectation. Des équipes y travaillent actuellement afin de démanteler l’entreprise. Après une manipulation, un départ d’incendie a eu lieu sur une bande transporteuse en caoutchouc.

Les équipes de secours sont rapidement arrivées sur place et ont procédé à l’extinction de l’incendie. "Il n'y a pas de risque pour les habitants", nous informent les secours. Et de préciser: "Le dégagement de fumée était important à cause du type de matériel qui brûlait. Ici, en l'occurrence du caoutchouc".