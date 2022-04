Important accident sur la E42 à Heppignies: une personne décédée

Le conducteur d'une camionnette a perdu la vie mardi en début d'après-midi à la suite d'un accident sur l'E42 à Heppignies, en direction de Mons, a indiqué la police fédérale confirmant une information de plusieurs médias. Cinq véhicules sont impliqués dans la collision qui s'est produite à hauteur d'une zone de ralentissement. Un expert doit descendre sur les lieux. Une déviation a été instaurée via le R3.





La police fédérale a été avisée de l'accident sur l'E42 à hauteur d'Heppignies (province de Hainaut) ce mardi à 13h12. Cinq véhicules, dont trois camions, sont impliqués dans la collision qui a eu lieu dans une file à hauteur d'une zone de ralentissement à la suite de travaux. Le conducteur d'une camionnette est décédé, a confirmé la police fédérale, présente sur place. La route a été fermée à la circulation à la suite de l'accident mortel. Une déviation a été mise en place, via le R3. "Un expert doit descendre sur les lieux et trois véhicules doivent être évacués. La circulation risque encore d'être impactée durant un certain temps", a conclu la police fédérale.