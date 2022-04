MLB - Le joueur de baseball Pedro Severino suspendu 80 matches après un test positif au dopage

(Belga) La MLB, la ligue américaine de baseball, a suspendu Pedro Severino (Milwaukee Brewers) pour la bagatelle de 80 matches. Le joueur de 28 ans, originaire de République dominicaine, a été testé positif au clomifène et va perdre la moitié de son salaire annuel de 1,9 million de dollars.

Le clomifène est un médicament capable de traiter la fertilité chez les femmes mais peut également favoriser la production de testostérone et contrer les effets secondaires des stéroïdes anabolisants. Severino s'est excusé auprès de son club, de ses équipiers et des fans et a tenté de justifier la prise de ce produit en assurant que sa femme et lui tentaient, depuis 2020, de fonder une famille. Il a toutefois pris ses responsabilités et a assuré qu'il ne fera pas appel de la suspension. (Belga)